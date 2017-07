Goffin werkt 4 matchpunten weg tegen taaie Moldaviër

De comeback van David Goffin na zijn - letterlijk - pijnlijke exit op Roland Garros loopt niet over rozen. In Umag had hij het al niet onder de markt, en ook zijn eerste match in Gstaad was hard labeur.

Goffin wist wel dat Radu Albot - hoewel niet in de top 100 - een gevaarlijke speler is. In februari had hij al 3 sets nodig om de Moldaviër klein te krijgen. Tot overmaat van ramp miste Goffin ook nog eens zijn start: een 0-3-achterstand kon hij niet meer rechtbreien. De eerste set was een verloren zaak.