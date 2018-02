Tiafoe schudt druk van "coming man" van zich af met eerste ATP-titel

Frances Tiafoe had al eens van zich laten horen vorig jaar in de eerste ronde van de US Open. Hij dwong Roger Federer zowaar tot een vijfsetter en schaarde zich zo bij het kransje beloftevolle tennissers om in de gaten te houden.

Ook de organisatie van het ATP-toernooi in Delray Beach, Florida, was de galawedstrijd van de Amerikaan niet vergeten. Met een wildcard op zak maakte Tiafoe indruk: hij klopte Juan Martin Del Potro (nummer 10 van de wereld) en Hyeon Chung (halvefinalist Australian Open) op weg naar de finale.

Daar botste hij op de Duitser Peter Gojowczyk, die al drie Amerikaanse scalpen aan zijn racket had hangen. Maar dat schrikte Tiafoe niet af. De 20-jarige Amerikaan vocht zich naar zijn eerste ATP-titel.

"Dit is een droom die uitkomt", zei Tiafoe. "Nu valt die last van mijn schouders. Dit smaakt naar meer. Ik ben nog lang niet op mijn toppunt. Er zijn nog zoveel werkpunten die beter moeten."