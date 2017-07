Ferrer mag voor derde keer beker in de lucht steken in Zweden

David Ferrer weet weer hoe het voelt om een beker in de lucht te mogen steken. Zijn laatste toernooizege dateerde al van oktober 2015, maar in Bastad was het eindelijk nog eens raak.

Hij had in de finale weinig moeite met de Oekraïner Dolgopolov. Na 1 uur en 26 minuten stond de dubbele 6-4 op het scorebord.

Voor de 35-jarige Spanjaard is het de derde keer dat hij wint op het Zweedse gravel. In Bastad was hij eerder de beste in 2007 en 2012.