Twee wedstrijden in één dag? Zelfs dan walst Djokovic over Thiem

Het stormweer in Rome schudde het speelschema van Novak Djokovic grondig dooreen. Zo moest hij zaterdagochtend nog aan de bak in zijn kwartfinale tegen Juan Martin Del Potro. Niet te veel tijd verspillen was de boodschap, want 's avonds stond al de halve finale op het programma voor de winnaar.

Djokovic had de boodschap begrepen en stuurde de Argentijn huiswaarts met 6-1 en 6-4. En de Serviër heeft duidelijk niet veel tijd nodig om zijn batterijen weer op te laden. Ook Dominic Thiem, die toch de zegereeks van Rafael Nadal had kunnen stoppen, ging in een mum van tijd voor de bijl. De Oostenrijker kon amper één spelletje winnen.

In de finale kijkt Djokovic Alexander Zverev (20) in de ogen, de jongste finalist in een Masters 1000 toernooi sinds... de 19-jarige Djokovic in 2007.