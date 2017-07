Blamage voor Murray: lucky loser wipt nummer 1 op Queen's

Jordan Thompson beleefde een zeer opmerkelijke dag. Andy Murray had het normaal moeten opnemen tegen Aljaz Bedene, maar de Brit haakte op de valreep af met een blessure.

Jordan Thompson was gelukkig in de buurt en werd dan maar opgevist als lucky loser om Murray te bekampen. De Australiër was helemaal niet onder de indruk van de omstandigheden en bracht Murray met gevarieerd tennis aan het wankelen.

Na een uurtje sleepte Thompson de eerste set in de wacht in een tiebreak en in de tweede set stortte Murray volledig in: 7-6 en 6-2.

Titelverdediger Murray is niet de enige grote naam die vandaag sneuvelde op het gras van Queen's: ook Stan Wawrinka (ATP-3) en Milos Raonic (ATP-6) moeten hun koffers pakken.