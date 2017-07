Lopez werkt matchpunt weg en beloont droomweek met titel op Queen's

De 35-jarige Lopez en de zeven jaar jongere Cilic, die in 2012 Queen's won en in 2013 al een keer verliezend finalist was, hielden elkaar 2,5 uur aan de praat waarbij de zege naar elke kant kon vallen.

In de eerste set brak Cilic in het tiende spel door Lopez' service. De Spanjaard kon breakpunten wegwerken in de tweede set en sleepte er een derde uit. Daarin moest een nieuwe tiebreak beslissen: bij 6-5 kreeg Cilic een eerste winstkans. Die benutte hij evenwel niet, Lopez benutte zijn derde matchbal.

Het is de zesde titel voor Lopez na Wenen (2004), Johannesburg (2010), Eastbourne (2013, 2014) en Gstaad (2016).