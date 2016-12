Murray is de nieuwe nummer één van het mannentennis

"Het is onwaarschijnlijk dat het mij gelukt is om eerste te worden, omdat ik met Federer, Djokovic en Nadal concurrentie heb gehad van drie van de beste spelers die ooit getennist hebben", zet Murray zijn eigen prestatie in het juiste perspectief.

"Hier gaat heel wat werk aan vooraf. De laatste maanden ging het mij voor de wind. Terwijl ik na Roland Garros nog in zak en as zat. Het kan snel keren in de sport. Nu kan ik uitkijken naar nieuwe doelen en uitdagingen, die me motiveren om nog beter te zullen worden."