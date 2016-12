Murray viert zijn nummer 1-plaats met toernooiwinst in Parijs

In de finale kreeg Murray het Amerikaanse opslagkanon John Isner tegenover zich. Die pakte uit met een spervuur aan aces, maar Murray was niet onder de indruk. In het 6e spelletje ging de Brit door de opslag van Isner. Die voorsprong gaf hij niet meer af en zo stond na 36 minuten de 6-3 op het bord.

In de tweede set ging het gelijk op. Isner kreeg in het 8e spelletje 4 breekpunten, maar Murray kraakte niet. In de tiebreak trok de Amerikaan aan het langste eind (7-4) en zo kregen we een beslissende derde set.

Opnieuw gaven de twee elkaar geen duimbreed toe, tot 4-5. Murray brak door de opslag van Isner en stak zo na 2 uur en 17 minuten de overwinning op zak. Het is de 43e toernooizege voor Murray en zijn 8e van het jaar.