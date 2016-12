Goffin: "Masters waren een bonus, geen doelstelling"

David Goffin is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Parijs. Goffin (ATP-12) verloor in twee sets van de Kroaat Marin Cilic (ATP-10). Cilic was een rechtstreekse concurrent van Goffin voor deelname aan het Masters-toernooi, dat volgende week zondag begint. Door de nederlaag kan alleen een blessure van een concurrent Goffin nog een ticket opleveren.