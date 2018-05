Zverev viert in München na Duits onderonsje in de finale

In München, waar op gemalen baksteen gespeeld wordt, ging het lang gelijkop in de eerste set. Bij 3-3 ging Zverev een eerste keer door de service van zijn landgenoot en dat voordeel gaf hij niet meer weg. Op de opslag van Kohlschreiber haalde hij even later de eerste set binnen.

In set twee leek Kohlschreiber het Zverev even moeilijk te maken. Hij kwam 1-2 voor, maar leverde daarna zelf zijn opslagspelletje twee keer in en kwam niet meer terug in de wedstrijd. Na 1 uur en 12 minuten zat de eindstrijd in München erop.

Voor Zverev, die zichzelf opvolgt in München, is het de zevende titel in zijn carrière. Het was zijn tweede finale van het seizoen. In Miami verloor hij eerder van de Amerikaan John Isner.