Djokovic maakt einde aan zegereeks van Andy Murray

Eind december verloor Andy Murray wel al eens van onze landgenoot David Goffin (ATP-11) in de halve finales van een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, maar in officiële wedstrijden won hij al 28 keer op een rij.

Aan die zegereeks van de Brit is nu een einde gekomen. Hij botste in de finale in Doha op Djokovic. De Serviër leek op weg naar een verrassend makkelijke zege, maar toen hij in de tweede set met zijn rug tegen de muur stond, vocht Murray plots terug. Hij boog een 5-3-achterstand nog om tot 5-7-setwinst. Hij redde onderweg ook drie matchballen.

Murray haalde zijn beste tennis boven en leek in de derde set bij 2-3 Djokovic de genadeslag te geven, maar ook de Serviër werkte alle breakkansen weg. Zelf kon Djokovic vervolgens wel een break forceren en dat bleek voldoende voor set-, match- en toernooiwinst. Voor Djokovic is het zijn 67e ATP-titel.