Darcis mist zijn start niet en plaatst zich vlot voor de 2e ronde in Chennai

Darcis liep in geen tijd uit tot 4-0 en na amper 25 minuten stond de 6-2 op het bord. In de tweede set brak hij in het 3e spelletje door de opslag van Mektic. Een nieuwe break bij 5-3 volstond om ook de tweede set op zak te steken. In totaal stond Darcis een uur op de baan.

In de volgende ronde wacht het zware werk. De Spanjaard Albert Ramos-Vinolas is het 3e reekshoofd in Chennai en staat 27e op de wereldranglijst.