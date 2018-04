Goffin tovert straffe comeback uit zijn schouder in Barcelona

David Goffin was in de eerste ronde vrij, maar leek ook in de tweede ronde een snipperdag te nemen. Onze landgenoot leverde al snel zijn service in en kon die break niet meer uitwissen. Bij zijn 5e setbal zette Marcel Granollers de 4-6-setwinst op het scorebord.

In het tweede bedrijf tapte Goffin geenszins uit een ander vaatje. Na twee breaks stond hij 1-5 in het krijt. Goffin leek zijn tickets voor een vlucht huiswaarts al te boeken, maar redde een matchbal bij 2-5 en greep zijn laatste levenslijn.

Granollers wankelde en moest uiteindelijk de tweede set na een tiebreak nog aan Goffin laten. In de beslissende set verzoop de Spanjaard helemaal: Goffin krikte zijn niveau op en stoomde met 6-2 naar een plaats in de 1/8e finales.