Goffin knokt zich naar een halve finale tegen Nadal

Ook in zijn derde wedstrijd in Barcelona heeft David Goffin (ATP-10) zich in het zweet moeten werken. Opnieuw verloor hij de eerste set. Die duurde tegen Roberto Bautista Agut (ATP-15) maar liefst 69 minuten. De Spanjaard trok aan het langste eind in de tiebreak.

Daarna nam Goffin de regie over. Onze landgenoot verloor nog maar een keer zijn opslag, Bautista deed dat maar liefst vijf keer. Na bijna 2,5 uur tennis mocht Goffin zijn armen in de lucht gooien.

Morgenmiddag wacht hem in de halve finales een loodzware opdracht. Nummer 1 van de wereld Rafael Nadal verloor dit seizoen nog geen set op zijn geliefkoosd gravel. Goffin won vorig jaar wel hun laatste ontmoeting. In november klopte hij Nadal in de groepsfase van de Masters (op hardcourt).