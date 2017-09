Darcis moet zwoegen tegen Chinese wildcard in eerste ronde Shenzhen

Steve Darcis zal zich zijn eerste ontmoeting met Ze Zhang nog even herinneren. De Chinese wildcard begon zonder schroom aan de partij en liep meteen 0-3 uit. Darcis kon in het zevende spelletje orde op zaken stellen, maar de eerste set was nog niet binnen.

Integendeel, Zhang versierde bij 4-5 zelfs vier setpunten. Maar Darcis mepte het gevaar weg, brak in het volgende spelletje door de opslag van de Chinees en schreef de eerste set op zijn naam.

Het verweer van Zhang was nog niet gebroken. De thuisspeler klampte aan tot 6-6 en moest pas na een tiebreak het hoofd buigen. In de tweede ronde neemt Darcis het op tegen de Duitser Alexander Zverev. David Goffin was vrij in de eerste ronde.