Goffin weet dit keer wel raad met Donskoj

Goffin (ATP-12) en Donskoj (ATP-88) stonden nog maar één keer eerder tegenover elkaar. In 2010 was de Rus in het Oezbeekse Fergana in drie sets te sterk voor Goffin.

Ook vandaag in Shenzhen liep het aanvankelijk niet van een leien dakje voor Goffin. Pas in de tiebreak van de eerste set kon Goffin afstand nemen van Donskoj. Het eerste setpunt was meteen het goede.

In de tweede set ging het een pak vlotter voor Goffin. Hij ging in het vierde spel door de opslag van Donskoj en gaf dat voordeel niet meer uit handen. Goffin won de tweede set met 6-3. In de kwartfinales moet hij het opnemen tegen de Amerikaan Donald Young (ATP-61). Die was in twee sets te sterk voor Jérémy Chardy (ATP-86).