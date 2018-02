Bemelmans kent geen moeite met Franse wildcardspeler in Montpellier

Bemelmans, met zijn 30 jaar 7 jaar ouder dan Hemery, die met een wildcard mocht meespelen, benutte al zijn break- en setpunten meteen. Hemery stribbelde niet veel tegen en sloeg bovendien ook nog 7 dubbele fouten.

In de 2e ronde moet Bemelmans aan de bak tegen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP-30). Het vierde reekshoofd was vrij in de eerste ronde. Het wordt hun 3e ontmoeting, het staat 1-1 in de onderlinge duels.