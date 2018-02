Goffin stoot door naar de halve finales in Montpellier

Op papier mocht Goffin (ATP-7) in zijn kwartfinale geen problemen kennen tegen de Rus Karen Chatsjanov, nummer 49 op de ATP-ranking. Chatsjanov hield in de eerste set aanvankelijk nog gelijke tred met onze landgenoot, maar een break in het vijfde spel bleek meteen genoeg voor Goffin om de eerste set binnen te halen met 6-4.

Goffin ging in de tweede set meteen door op zijn elan. Hij snoepte het eerste opslagspel van Chatsjanov af en maakte er dan zelf 2-0 van. Chatsjanov kon de vroege break niet meer ongedaan maken.

Chatsjanov spurtelde wel nog even tegen. Bij 5-3 voor Goffin wist de Rus op z'n eigen opslag maar liefst vijf matchballen weg te werken. Goffin serveerde het dan maar zelf uit. Het zevende matchpunt was het goede.

In z'n halve finale neemt Goffin het op tegen Richard Gasquet (ATP-33). De Fransman won in twee sets van Damir Dzumhur, die Ruben Bemelmans versloeg in de tweede ronde. Gasquet en Goffin staan voor de tweede keer tegenover elkaar. Vorig jaar versloeg Goffin Gasquet in twee sets in de kwartfinales in Tokio.