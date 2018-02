Goffin struikelt over Gasquet en graait naast finaleticket Montpellier

David Goffin had in zijn carrière nog nooit een wedstrijd verloren tegen Richard Gasquet, maar in zijn halve finale in Montpellier ging het voor de eerste keer mis. De eerste set ging meteen naar de thuisfavoriet, maar in set twee krikte Goffin zijn niveau danig op.

Het Belgische eerste reekshoofd bracht de partij weer in evenwicht met een indrukwekkende 6-0-setwinst. Hij leek gelanceerd richting finale, maar in de beslissende derde set gaf hij zijn opslag op het slechte moment uit handen. In de zevende game ging Gasquet door de opslag van Goffin.

De veer bij de Belg was gebroken en hij gaf zijn opslag bij 3-5 nog eens cadeau. Gasquet stoot voor de zesde keer op rij door naar de finale in Montpellier.

Volgende week komt Goffin in actie in Rotterdam. Daar treft hij ook meteen een Fransman in de eerste ronde: Benoit Paire (ATP-44).