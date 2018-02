Bemelmans delft onderspit in breakfestival tegen reekshoofd Dzumhur

Bemelmans mocht met vertrouwen aan het duel tegen Dzumhur beginnen. Onze landgenoot had in het verleden het vierde reekshoofd al eens geklopt en was op dreef in de Daviscup vorige week en gisteren in de eerste ronde.

Het zou een heel gelijk opgaand duel worden, maar met een valse noot: in de eerste set gaven de twee liefst 9 keer hun opslag uit handen. Bemelmans begon met serviceverlies, maar liep dan uit tot 1-3 met 2 breaks op een rij. De rest van de set zou hij evenwel nog 4 keer zijn eigen opslag weggeven (de laatste keer op love).

Dzumhur kon wel nog af en toe standhouden en haalde de eerste set na bijna een uur binnen: 7-5.

De tweede set leek een kopie van de eerste te worden: met meteen een break en rebreak. Daarna hielden de 2 toch hun service vast, behalve in het belangrijke 7e spelletje, waarin Bemelmans kraakte. Het 3e matchpunt was het goeie.