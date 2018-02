Goffin zet thuisspeler Simon opzij op weg naar de kwartfinales

Gilles Simon was jarenlang een vaste waarde in de subtop van het tennis, maar nu is de 33-jarige Fransman duidelijk op zijn retour. Toch kende hij helemaal in het begin van het jaar een opflakkering, toen hij het toernooi van Maharashtra won, zijn eerste zege in 2,5 jaar.

Goffin moest dus toch uit zijn doppen kijken en was helemaal gewaarschuwd toen Simon voor de eerste break van de match tekende. Het was de start van een breakfestival, want Simon zou zelf daarna 4 keer zijn opslag verliezen in set 1 en Goffin nog 2 keer.

Bij 5-4 slaagde de nummer 7 van de wereld er dan toch in zijn eigen opslagspel te winnen, ook al moest hij daarvoor opnieuw een breakpunt wegwerken.

Hiermee was de muur Simon wel definitief geslecht. De Fransman moest na een marathonspel meteen zijn opslag inleveren en deed dat bij 4-2 nog een tweede keer.