Coric wint eerste ATP-titel in Marrakech

De 20-jarige Kroaat verloor de eerste set met 5-7, maar won later de twee volgende sets met 7-6 en 7-5. In die laatste set werkte hij vijf matchballen weg. Coric had dus een goede comeback nodig om Kohlschreiber na drie nederlagen eindelijk te kloppen.

"Dit is mijn grootste comeback, ik redde nog nooit vijf matchpunten", zei Coric na de wedstrijd. "Ik serveerde heel goed, zeker voor in zo'n belangrijke match. Dit is een fantastisch gevoel."

Voor de 33-jarige Kohlschreiber blijft de teller op zeven overwinningen in 17 finales staan.