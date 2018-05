Goffin is in Madrid niet opgewassen tegen Edmund

Kyle Edmund had David Goffin al eens het vuur aan de schenen gelegd. In de finale van de Davisbeker 2015 in Gent won de 23-jarige Brit de eerste twee sets, waarna Goffin nog orde op zaken kon zetten.

Hetzelfde scenario herhaalde zich ditmaal niet. Goffin gaf al in het eerste spelletje zijn service uit handen en kon die break niet meer ongedaan maken in set 1. Integendeel, bij 3-5 voor Edmund moest Goffin weer enkele break- (en set)punten toestaan. Het derde was het goeie voor de nummer 22 van de wereld: 3-6 na 33 minuten.

In de tweede set hield Goffin in de opslaggames gelijke tred tot 2-3. Maar in het 6e spel kraakte onze landgenoot. Van 2-4 ging het naar 2-5. Bij een 3-5-stand versierde de beul van Novak Djokovic zijn eerste matchpunt. Goffin versaagde nog even, maar op de opslag van Edmund in het volgende spel benutte de Brit zijn derde wedstrijdkans.

Voor Goffin is deze nederlaag een harde noot om te kraken. Komende week wordt in Rome nog een Masters 1.000-toernooi gespeeld, de ultieme voorbereiding op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen start op 27 mei.