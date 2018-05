Niet Djokovic, maar de Brit Edmund wordt Goffins volgende tegenstander

David Goffin (ATP-10) heeft geen last meer van zijn oogblessure. Dat demonstreerde hij al in Barcelona door het tot in de halve finales te schoppen. En ook in Madrid is onze landgenoot goed uit de startblokken geschoten.

Goffin, vrij in de eerste ronde, begon solide tegen de Nederlander Robin Haase (ATP-44). Dat resulteerde in een vroege break, die Haase echter meteen ongedaan maakte. Ook een tweede break kon Goffin niet vasthouden. Een tiebreak leek in de maak, tot Haase de focus even liet verslappen en de eerste set uit handen gaf: 7-5.

In de tweede set krikte Goffin zijn opslagcijfers op (met onder meer 3 aces op een rij) en zo kwam hij niet meer in de problemen. Met een felbevochten break in het zesde spel maakte Goffin het verschil: 6-3.