Djokovic verliest 1e duel na operatie: "Leek wel mijn debuut op het circuit"

Djokovic was niet ontgoocheld en kon het verlies goed plaatsen. "Het was een vreemde ervaring, het leek alsof dit mijn eerste match op het circuit was. Plots verloor ik alle ritme en de rest volgde daarna."

"Ik heb geen spijt naar hier gekomen te zijn. Ik miste het tennis en de competitie. De voorbije weken waren niet makkelijk, maar ik was heel gelukkig zo snel weer op het terrein te kunnen staan."

"Tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik mezelf niet was, zowel fysiek als mentaal. Ik maakte ook heel veel fouten. Mijn backhand, normaal een slag waar ik altijd op kan rekenen, liet me in de steek. Alles was vreemd, maar dat is logisch gezien de periode waarin ik zit."

Bang voor een nieuw elleboogletsel is hij niet. "Niet echt nee, ik heb gewoon niet veel gespeeld de voorbije 9 maanden. Je vraagt je constant af of je in vorm bent. Ook al voel ik geen pijn meer, het zit in je hoofd."

Cncurrent Roger Federer, sinds vorige maand weer de nummer 1 van de wereld, is niet verbaasd door het verlies van Djokovic. "Het heeft tijd nodig om terug te keren na een blessure of een lange afwezigheid. Zijn operatie was nog niet lang geleden. Het zal alleen maar beter met hem gaan."