Bemelmans is niet opgewassen tegen Mayer op Indian Wells

Ruben Bemelmans mocht zondag alsnog opdraven op de hoofdtabel van Indian Wells na het forfait van Kei Nishikori. Omdat de Japanner als reekshoofd vrij was in de eerste ronde, stond Bemelmans zo als lucky loser meteen in de tweede ronde.

Daarin moest Bemelmans (ATP-113) het opnemen tegen de Argentijn Leonardo Mayer. Die had in de eerste ronde de Dominicaan Estrella geklopt na een driesetter.

Maar tegen Bemelman liet Mayer (ATP-47) er geen gras over groeien. Na een dik uur tennis stond er 6-4 en 6-1 op het scorebord. In de volgende ronde mag Mayer het opnemen tegen de Japanse kwalificatiespeler Daniel. Die stuntte in de tweede ronde door Novak Djokovic uit het toernooi te knikkeren.