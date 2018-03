VIDEO: Del Potro wint zinderende finale op Indian Wells tegen Federer

🚀 D E L P O T R O! 🚀#BNPPO18 pic.twitter.com/NMWESPgsmA — Tennis TV (@TennisTV) 18 maart 2018

Won't be any fluff left on that one!#BNPPO18 pic.twitter.com/FajtRV7Fzu — Tennis TV (@TennisTV) 18 maart 2018