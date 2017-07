Novak Djokovic tankt vertrouwen voor Wimbledon

Op zijn 3 eindzeges in Wimbledon na had Novak Djokovic nog nooit een grastoernooi op zijn naam geschreven. Daar bracht de ex-nummer 1 van de wereld vandaag verandering in. Hij won het toernooi van Eastbourne zonder setverlies.

Volgende week gaat Djokovic op zoek naar vierde Wimbledontitel. Hij won het toernooi eerder in 2013, 2014 en 2015. Vorig jaar verloor de Serviër in de derde ronde. Op Roland Garros strandde Djokovic vorige maand in de kwartfinales.