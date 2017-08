Dimitrov verschalkt Kyrgios in finale van Cincinnati

De zon brandde hevig in Cincinnati, maar daar had Dimitrov weinig last van. Hij had genoeg aan één break in elke set om de trofee in Cincinnati binnen te halen. Kyrgios haalde niet het niveau van in zijn kwartfinale tegen Rafael Nadal.

Voor de 26-jarige Dimitrov is het de zevende ATP-titel. Dit jaar won hij ook al de toernooien van Brisbane en Sofia (tegen David Goffin). Het is wel zijn eerste zege in een Masters 1.000-toernooi.