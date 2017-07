Darcis knokt zich naar tweede ronde op gras van Antalya

Het was het vierde duel tussen de twee generatiegenoten, vier keer won Darcis. Vandaag was het nipt. Een snelle break in de eerste set, elk een break in de tweede set en een goeie tiebreak van Istomin en een break in het tiende spelletje van set 3 waren de cruciale punten in de ontmoeting.

In de achtste finales komt Darcis nu uit tegen Fernando Verdasco (ATP-34). De Spanjaard, die 2-0 leidt in de duels met Darcis, was vrij in de eerste ronde.