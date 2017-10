Bemelmans kan goede lijn van Antwerpen niet doortrekken in Bazel

Ruben Bemelmans reisde na zijn knappe prestatie op het toernooi van Antwerpen door naar Bazel. Daar keek hij in de eerste ronde de Fransman Adrian Mannarino in de ogen.

De Fransman staat meer dan 50 plaatsen hoger op de wereldranglijst dan Bemelmans, maar daar was in de eerste set niet veel van te merken. Het ging gelijk op en dus moest een tiebreak beslissen over setwinst. Daarin haperde de motor van Bemelmans. Hij kon geen enkel punt winnen en dus ging de eerste set met naar Mannarino (7-6).

In de 2e set snoepte Bemelmans bij 3-2 de opslag van zijn tegenstander af. Onze landgenoot moest daarna zelf zijn opslag inleveren, maar brak meteen terug. Dat volstond om de 2e set op zak te steken met 6-4.

De 3e en beslissende set begon slecht voor Bemelmans. Hij verloor zijn opslag en herstelde daar niet meer van. Mannarino brak nog 2 keer door zijn service: 1-6.