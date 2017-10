Goffin opent Masters-missie met overwinning tegen Duitser

David Goffin (ATP-10) had na een halfuurtje de eerste set te pakken. Tegenstander Peter Gojowczyk (ATP-69) moest in het eerste bedrijf liefst drie keer zijn service prijsgeven, eentje meer dan Goffin: 6-2.

In de tweede set haperde de motor van Goffin, die pas in de slotfase de cruciale break kon forceren. Met 6-2 en 7-5 na 1u21' stoot Goffin door naar de volgende ronde.

Er was overigens nog meer goed nieuws voor onze landgenoot. De kansen op de Masters van Kevin Anderson kregen een flinke knauw na zijn vroege exit in Wenen. Anderson is een van de concurrenten van Goffin voor een Masters-ticket.