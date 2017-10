Goffin treft thuisspeler Federer in halve finales Bazel

Echt veel rust krijgt Goffin niet voor het duel met Federer, dat deze namiddag plaatsvindt. Afgelopen nacht moest onze landgenoot nog vol aan de bak tegen de Amerikaan Jack Sock.

In de 1e set moest Goffin diep in zijn krachtarsenaal tasten in de tiebreak. Sock dwong 2 setpunten af, maar de nummer 10 van de wereld toonde veerkracht en haalde alsnog de setwinst binnen. In het 2e bedrijf klaarde Goffin de klus in 6-3.

Straks kijkt Goffin dus Roger Federer in de ogen. "Het zal niet evident zijn, maar ik ga proberen om mijn eerdere ervaringen te gebruiken", zegt Goffin, die in 5 duels nog nooit kon winnen tegen Federer.

"Ik heb vandaag kunnen zien dat het publiek hier nog altijd achter Federer staat en de tribunes zullen zeker gevuld zijn. Federer is erg gemotiveerd om hier thuis nog eens te winnen. Ikzelf wil vooral plezier beleven."