Na Mertens legt ook Darcis nummer 10 van de wereld over de knie

Tegen Alexander Zverev (ATP-4) kon Darcis (ATP-73) vorige week net niet stunten in Sjanghai. Tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP-10) kreeg hij vandaag een nieuwe kans om een speler uit de top 10 te kloppen.

Darcis had niet veel tijd en raasde in de 1e set als een wervelwind voorbij de Spanjaard: 6-0. In het 2e bedrijf bood Carreno Busta iets meer weerwerk en won Darcis met 6-4.

Zo zorgen de Belgen voor 2 huzarenstukjes op 1 dag in Peking. Want eerder op de dag stuntte Elise Mertens tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova, de nummer 10 van het vrouwentennis.