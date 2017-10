Pijnlijke nek dwingt Darcis tot opgave in Peking

Geen revanche dus voor Steve Darcis tegen Nick Kyrgios. In de halve finales van de Daviscup moest hij vorige maand ook al het onderspit delven tegen de Australiër na een slopende vijfsetter.



Zo lang duurde de wedstrijd dit keer niet. In amper 22 minuten had Kyrgios de eerste set al op zak. De Australiër gunde Darcis geen enkel spel: 6-0.

De 33-jarige Darcis voelde zich duidelijk niet fit en kon ook bij aanvang van de tweede set geen weerwerk bieden. Bij een 3-0-stand voor Kyrgios gaf Darcis er met een pijnlijke nek de brui aan.