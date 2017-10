Rafael Nadal boekt zijn 75e toernooizege

Nick Kyrgios was de laatste speler die Rafael Nadal had verslagen op het ATP-circuit. Twee maanden geleden schakelde hij de Spanjaard uit in de kwartfinales van het toernooi van Cincinnati (VS).

Vanmiddag nam Nadal revanche. Kyrgios kreeg slechts 3 games van de nummer 1. Na anderhalf uur was de finale al afgelopen.

Voor Nadal is het zijn 6e eindzege van het seizoen, zijn 75e uit zijn carrière. Eerder dit jaar won de Spanjaard ook Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roland Garros en de US Open. Volgende week kan hij er in Shanghai een 7e bij doen.