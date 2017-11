Geen nieuw Daviscup-mirakel voor Darcis: Frankrijk verovert de beker

France 🇫🇷 wins the #DavisCup ! @la_pouille defeats Steve Darcis 63 61 60 to clinch a 10th title for the French 🏆 🎉🏆 🎉 🏆 🎉🏆 🎉🏆 🎉🏆 🎉🏆 🎉🏆 🎉🏆 🎉🏆 pic.twitter.com/LtOw8jvNFW

Lucas Pouille vs @stevedarcishark 6-3, 6-1, 6-0. Félicitations à la France pour le dixième titre. But our team can be proud of the fighting spirit this weekend and the fantastic Davis Cup year they had. #CmonBelgium #DavisCupFinal #FRABEL