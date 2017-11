Kimmer Coppejans was er twee jaar geleden nog bij:

Na de "logische" 1-1 op de eerste dag wilden Van Herck en Noah weinig kwijt over hun dubbelspelteam. "Ik denk dat wij onze sterkste wapens moeten gebruiken wanneer we ze nodig hebben."

Noah: "We gaan er al langer vanuit dat Goffin dubbelspel speelt"

"Ruben Bemelmans heeft al goed gedubbeld in de Daviscup", blikt Carl Maes vooruit naar de wedstrijd van vanmiddag. "Joris De Loore heeft dit seizoen een tijd aan de kant gestaan met een blessure. Hij mist misschien wedstrijdritme, maar ik denk toch dat we bij dat duo moeten blijven om Goffin te sparen."

Ik denk niet dat we een andere keuze hebben. David Goffin is heel goed aan het tennissen, maar zijn enkelwedstrijd van zondag is te belangrijk. Carl Maes

07:55