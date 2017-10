Goffin mag drie op een rij vergeten in Shanghai

Met hoge verwachtingen trok Goffin naar Shanghai, een toptoernooi waar hij al enkele kandidaten voor de Masters tegen het lijf kon lopen. Hij mocht bovendien meteen aantreden in de tweede ronde, maar daar liep het al mis tegen Gilles Simon.

Nochtans was er geen vuiltje aan de lucht in de eerste set. Onze landgenoot kwam nooit in de problemen op zijn eigen opslag, maar hij kon zelf geen van zijn drie breakkansen benutten. In de tiebreak sloeg Goffin op het cruciale moment (4-5) een dubbele fout. Simon liet het cadeautje niet liggen.

Het was het kantelpunt in de wedstrijd. In de tweede set moest Goffin zijn eerste opslagspelletje inleveren en nu kwam Simon niet meer in de problemen. Bij 3-5 besliste een tweede break het lot van Goffin.