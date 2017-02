VIDEO: De Greef verrast derde reekshoofd en titelhouder Cuevas in Rio: "Ongelooflijk"

Met Pablo Cuevas (foto) kreeg hij de nummer 30 van de wereld voorgeschoteld én een gravelbeest. De Greef ging meteen door de opslag van de Uruguayaan, die break volstond voor set 1. In de tweede set had Cuevas genoeg aan één break. In een spannende derde set - met breakkansen voor beide mannen - viel de beslissing in het 12e spelletje: De Greef wacht tot het laatste moment om te breken.

Voor De Greef is het nog maar de derde overwinning op de hoofdtabel van een ATP-toernooi. Hij verloor evenveel keer. Tot nu was zijn zege in 2015 in Marokko tegen de Argentijn Diego Schwartzman (ATP-62) zijn beste prestatie.

In de achtste finales neemt De Greef het op tegen de Argentijn Nicolas Kicker (ATP-123), net als De Greef een kwalificatiespeler.