Goffin boekt felbevochten zege in Parijs, Masters kunnen hem amper nog ontglippen

Adrian Mannarino is geboren en getogen op een steenworp van Parijs. Hij speelde dus een thuismatch. Maar in zijn 3 vorige ontmoetingen was hij er niet in geslaagd David Goffin een set af te snoepen.

Dat lukte nu wel. Na een moeizame start had Goffin makkelijk de 1e set binnengehaald, maar in de 2e set nam het niveau van onze landgenoot een duik en dat betaalde hij cash.

Maar Goffin klom in de beslissende set uit zijn dalletje. Hij was nu soeverein op zijn opslag - hij verloor nog maar 2 punten - en had aan één break genoeg om de match binnen te halen.