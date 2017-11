Goffin klaart de klus zelf niet, maar hoeft (nog) niet meteen te wanhopen

David Goffin kreeg net als gisteren een Fransman voorgeschoteld in Parijs. De opdracht was duidelijk: een overwinning tegen Julien Benneteau zou hem in de kwartfinales én op de Masters brengen.

Maar in een Daviscup-sfeertje kende Goffin een offday. Onze landgenoot oogde vermoeid en kon nooit zijn beste tennis bovenhalen. In de eerste set gaf hij liefst drie keer zijn service prijs: 3-6 na een halfuurtje.

In de tweede set stond Goffin meteen 0-3 in het krijt. Onze landgenoot klampte nog wat aan, maar kon nooit aanspraak maken op de zege. Na ruim een uur was twee keer 3-6 het logische verdict.