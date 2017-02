Tsonga is op dreef: week na Rotterdam is hij ook in Marseille baas

2017 is voor de 31-jarige Jo-Wilfried Tsonga in majeur begonnen. Na een kwartfinaleplaats op de Australion Open, een halve finale in Montpellier en toernooiwinst in Rotterdam (zie: Lees ook), stond hij vandaag wederom in een ATP-finale.

Tsonga deed er iets langer dan een uur over om in Marseille de maat te nemen van Lucas Pouille, die deze week zijn 23e verjaardag mocht vieren. Met indrukwekkende services (Tsonga won maar liefst 87 procent van zijn eigen opslagpunten) stond hij Pouille geen enkel breakpunt toe. Na 69 minuten stond twee keer 6-4 op het scorebord.

Voor Tsonga is het al zijn derde titel in Marseille (na 2009 en 2013). Daarmee wordt hij mederecordhouder qua eindzeges van dat toernooi. Het is de veertiende ATP-titel in de carrière van de Fransman.