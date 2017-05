Goffin mag nog wat langer in Madrid blijven

Vorig jaar vloog Goffin er meteen in de eerste ronde uit in Madrid. Dit jaar houdt hij het alvast iets langer uit. Chatsjanov bood in de tweede set wel behoorlijk wat weerwerk, maar onze landgenoot hield het hoofd koel.

Hij trok uiteindelijk na een spannende tiebreak aan het langste eind: 10-8. Het was al de derde keer dit jaar dat de twee tegenover mekaar stonden. Goffin haalde het in Indian Wells, maar in Barcelona bleek Khachanov eind april op gravel nog te sterk voor onze landgenoot.

In de volgende ronde treft de Belg de winnaar van het duel tussen Marcel Granollers en Florian Mayer.