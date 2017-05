Nadal haalt zijn beste tennis boven tegen Goffin in heerlijke pot

Rafael Nadal won het toernooi in Madrid al vier keer en wil daar dit jaar nog een vijfde bij doen. Maar de nummer vijf van de wereld had het niet onder stoelen of banken tegen onze landgenoot, die gisteren nog nummer zes Raonic uitschakelde. De toeschouwers, waaronder Real Madrid-spelers Sergio Ramos en Luka Modric, kregen waar voor hun geld en zagen een prachtige wedstrijd met heerlijke punten.

De eerste set was zeer gelijk opgaand. In de vierde game zag het er wel even niet goed uit voor Goffin. Nadal kreeg drie breakpunten, maar onze landgenoot vocht goed terug en won de game toch nog. Een tiebreak moest over de eerste set beslissen. Daarin bleek Nadal met 3-7 de sterkste. De Spanjaard won de eerste set met 6-7.