Darcis neemt eerste horde in Istanbul

Na zijn successen in de Daviscup stokte de motor van Steve Darcis even op gemalen baksteen. Zowel in Monte Carlo als in Boedapest ging hij in de eerste ronde onderuit.

In Istanbul overleefde onze landgenoot de openingsronde wel. Hij had twee sets nodig om Dudi Sela, het nummer 99 van de wereld, uit te schakelen. Darcis zit nu aan vijf zeges in zijn vijf ontmoetingen met de man uit Israël.

In de volgende ronde botst Darcis op de Tsjech Jiri Vesely (ATP-59).