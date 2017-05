Carreno houdt Müller van de titel in Estoril

Pablo Carreno heeft voor de derde keer in zijn carrière een ATP-toernooi gewonnen. De Spanjaard was zondag de beste in de finale in Estoril. Hij klopte de Luxemburger Gilles Müller in twee sets. Carreno won in 2016 ook de ATP-toernooien van Winstom-Salem en Moskou. In Estoril had hij vorig jaar de finale nog verloren.