Darcis trekt de goeie lijn door tegen Tomic in Delray Beach

Steve Darcis was tegen Bernard Tomic niet meteen op de afspraak. Darcis stond in geen tijd 0-4 in het krijt en moest de eerste set met 3-6 prijsgeven.

In de tweede set stond er geen maat op Darcis. Onze landgenoot heerste op zijn eigen opslag en forceerde zonder pardon twee breaks: 6-1.

Tomic leek in de derde set het laken weer naar zich toe te trekken, maar de Australische motor sputterde bij een 1-4-tussenstand. Tomic kon geen spelletje meer winnen en moest na 3-6, 6-1 en 6-4 inpakken.