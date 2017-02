Darcis mag naar de laatste acht in Delray Beach

Steve Darcis is goed op dreef in Delray Beach, op het toernooi dat in het verleden twee keer gewonnen werd door Xavier Malisse. Darcis overleefde twee kwalificatierondes en verraste dinsdag in de eerste ronde zesde reekshoofd Bernard Tomic (ATP-31).

In de achtste finales kreeg Darcis, de nummer 57 van de wereld, Nikolz Basilashvili (ATP-53) tegenover zich. Ook de Georgiër bleek niet opgewassen tegen onze landgenoot, die na anderhalf uur tennis won met 6-3 en 7-5.