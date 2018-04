Goffin moet knokken voor eerste zege sinds oogletsel

In de halve finales in Rotterdam had David Goffin een bal in zijn oog gekregen. Wat aanvankelijk vrij onschuldig leek, hield de Belgische nummer 1 uiteindelijk 2 maanden van de courts. Tussendoor maakte Goffin wel een onsuccesvolle comeback in Miami, maar daar besefte hij dat hij meer tijd nodig had.

Met een nieuwe lens begon Goffin in Monte Carlo dan toch aan zijn gravelseizoen. De beloftevolle Griek Tsitsipas was geen cadeau, want die versloeg Goffin vorig jaar nog verrassend op het toernooi van Antwerpen.

Het werd uiteindelijk ook een match met veel knokken. Goffin liet sprankeltjes van zijn oude klasse zien, maar kon toch ook het gebrek aan matchritme en vertrouwen niet wegsteken. Met een break bij 6-5 kon hij een 2e tiebreak op een rij vermijden.

In de volgende ronde krijgt Goffin een Spaanse gravelspecialist: ofwel de oude Feliciano Lopez ofwel Bautista Agut, de nummer 16 van de wereld. Vorig jaar haalde Goffin nog de halve finale in Monaco.